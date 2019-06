Waber rieletto presidente gruppo Ppe

(ANSA) - BRUXELLES, 5 GIU - Manfred Weber è stato rieletto all'unanimità presidente del Gruppo del Ppe al Parlamento europeo.

Ha "un forte mandato che dimostra la fiducia dei nostri deputati nella sua leadership e nell'unità all'interno del nostro gruppo", scrive in un tweet il gruppo, di cui, per l'Italia, fa parte Forza Italia.

"Cinque anni fa sono stato eletto Presidente del Gruppo del Ppe per la prima volta. Grazie a tutti i miei colleghi per il vostro grande sostegno e l'eccellente collaborazione all'interno della famiglia politica leader in Europa. Oggi vi chiedo di nuovo il vostro voto", aveva detto Weber annunciando la prima riunione del gruppo dei popolari dopo le elezioni europee.