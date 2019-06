Salva Roma: Fraccaro, è Salva-Comuni

(ANSA) - ROMA, 5 GIU - "Facciamo chiarezza: ad averlo chiamato Salva-Roma non siamo stati noi, ma la stampa. Al contrario, per noi si è sempre trattato di un 'Salva Comuni', poiché la misura in sé, prevedendo di rimodulare i debiti della Capitale senza spendere altri soldi pubblici, consentirà di ottenere dei risparmi che utilizzeremo per aiutare anche altri Comuni in difficoltà. Continuiamo a lavorare chiedendo massima lealtà e confidiamo di poter trovare un'intesa in maggioranza anche su questo provvedimento".Così il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro.