Mattarella, Carabinieri presidio valori

(ANSA) - ROMA, 5 GIU - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Generale C.A. Giovanni Nistri, il seguente messaggio: "In occasione della ricorrenza del 205° anniversario della fondazione dell'Arma, indirizzo un commosso pensiero ai Carabinieri che hanno testimoniato con l'estremo sacrificio il loro attaccamento alle istituzioni e alla comunità dei cittadini. Il Capo dello Stato sottolinea come i Carabinieri rappresentino il "presidio dei valori più alti della nostra comunità. Rivolgo - scrive ancora Mattarella - un deferente omaggio alla Bandiera, simbolo dell'Italia e manifestazione del valore dell'Arma, insignita oggi della Medaglia d'Oro al Merito Civile per le prove di coraggio e determinazione offerte dal Gruppo di Intervento Speciale, nel contrasto alla minaccia portata contro le istituzioni democratiche, dall'eversione interna, dal terrorismo internazionale e dalla criminalità organizzata.