D-Day: ancora proteste anti-Trump

(ANSA) - LONDRA, 5 GIU - Manifestazione contro Donald Trump anche oggi in Gran Bretagna, a margine delle commemorazioni svoltesi a Portsmouth per i 75 anni del D-Day alla presenza della regina e dei leader di una quindicina di Paesi. Si è trattato però di un raduno in tono minore rispetto a quello di ieri a Londra, limitato a poche centinaia di persone, confinate dalla polizia britannica nel centro della città del sud dell'Inghilterra, a notevole distanza dal luogo sulla riva del mare teatro della cerimonia ufficiale.

Non sono mancati del resto episodici momenti di tensione, quando alcuni militanti di destra e simpatizzanti di Trump si sono avvicinati alla dimostrazione gridando "vergogna" ai presenti. E venendo apostrofati a loro volta come "nazisti". Vi è stato qualche spintone, ma gli agenti - presenti in forze - sono riusciti alla fine a tenere a bada la situazione.