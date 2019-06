Conte, in 2019 margini migliori stime

(ANSA) - HANOI, 5 GIU - "Il monitoraggio dei nostri conti, in particolare nel 2019, sta evidenziando delle maggiori entrate tributarie e contributive, e anche non tributarie, rispetto alle stime. Questo ci permette di avere dei margini e di reagire meglio alla congiuntura economica non favorevolissima". Lo afferma il premier Giuseppe Conte nel punto stampa al Melia Palace Hotel di Hanoi.