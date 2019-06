Ue, incontro a 6 per scelta nuovo leader

(ANSA) - BRUXELLES, 4 GIU - Proseguono le grandi manovre per decidere chi sarà il nuovo presidente della Commissione Ue.

Secondo l'online Politico.eu, sei leader incaricati di negoziare dalle proprie famiglie politiche, si incontreranno venerdì, per una cena a Bruxelles, per discutere dei possibili scenari. Al minisummit partecipano i premier spagnolo Pedro Sanchez e portoghese Antonio Costa per i socialisti (S&D); l'olandese Mark Rutte e il belga Charles Michel per i liberali (Alde); il croato Andrej Plenkovic ed il lettone Krisjānis Karins del Ppe.