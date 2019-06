Spread chiude in calo a 272

(ANSA) - ROMA, 3 GIU - Lo spread tra Btp e Bund chiude in calo a 272 punti base dai 276 di ieri, dopo essere sceso sotto 270 nel pomeriggio. Passato il nervosismo sui mercati innescato dai minibond, e con i mercati che guardano alla Bce e dall'apertura a un taglio dei tassi Fed, il differenziale è oggi in deciso calo per la seconda giornata consecutiva, ai minimi di circa una settimana. Il tasso sul bund prosegue ai minimi storici (oggi ha toccato lo 0,2183%), quello sul Btp a dieci anni scende al 2,51%.