Raggi,As Roma mantenga impegni su stadio

(ANSA) - ROMA, 4 GIU - "Il mio unico interesse è che la As Roma mantenga gli impegni presi con la città: prima le opere pubbliche per i cittadini poi il campo di calcio". Così la sindaca Raggi interpellata sullo Stadio della Roma replicando alle indiscrezioni sulla possibilità di spostate il progetto a Fiumicino. "Basta chiacchiere: domani è in programma un tavolo tecnico sullo Stadio tra uffici del Campidoglio e società", ha concluso la Raggi.