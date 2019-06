Khamenei: nessun negoziato con gli Usa

(ANSA) - TEHERAN, 4 GIU - "Che gli Usa ci stiano alla larga, che non si avvicinino". Lo ha detto oggi la Guida iraniana, Ali Khamenei, respingendo la proposta di negoziati avanzata dal presidente Donald Trump, il quale recentemente ha detto di non puntare a un cambio di regime in Iran. "Trump ha detto che l'Iran può prosperare anche con l'attuale dirigenza - ha affermato Khamenei - ma questo fa parte dei soliti trucchi, e queste furbizie con noi non funzionano". Khamenei parlava nel 30/o anniversario della morte di Rouhollah Khomeini.