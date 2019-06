Depardieu, archiviata inchiesta stupro

(ANSA) - PARIGI, 4 GIU - E' stata archiviata l'inchiesta per stupro e aggressione sessuale nei confronti dell'attore francese Gerard Depardieu, aperta nell'agosto 2018 dopo la denuncia di una giovane donna. Lo ha reso noto la procura di Parigi.

"Le numerose indagini nel quadro di questa procedura - fa sapere la procura - non hanno consentito di individuare i reati denunciati in tutti i loro elementi costitutivi".

A denunciare Depardieu, a Lambesc, nel sud della Francia, era stata una giovane attrice, secondo la quale il 7 e il 13 agosto 2018 l'artista l'avrebbe aggredita e violentata nella sua casa di Parigi.