Trump, sindaco Londra? gemello de Blasio

(ANSA) - WASHINGTON, 3 GIU - "Se vorrei incontrare il sindaco di Londra Sadiq Khan? No, non lo apprezzo molto. Penso che sia il gemello di de Blasio (il sindaco di New York, ndr), tranne per il fatto che è più basso": lo ha detto Donald Trump ai cronisti a bordo dell'Air Force One che lo sta portando a Londra per una visita di stato. Khan aveva paragonato il suo linguaggio a quello di un fascista del XX secolo.