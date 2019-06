Tiananmen: Taiwan, Cina si scusi

(ANSA) - PECHINO, 3 GIU - La Cina dovrebbe "pentirsi con sincerità" per la sanguinosa repressione delle manifestazioni pro-democrazia degli studenti tenute 30 anni fa a piazza Tiananmen e spingere "in maniera proattiva verso le riforme democratiche". Un comunicato del Mainland Affairs Council di Taiwan, l'ufficio di Taipei che ha in carico i rapporti con la Cina, ammonisce "severamente le autorità cinesi" invitandole "a guardare ai loro errori storici e a scusarsi sinceramente il prima possibile".