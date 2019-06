Anziano trovato morto, è omicidio

(ANSA) - CAGLIARI, 3 GIU - È stato ucciso probabilmente durante una rapina andata male, Adolfo Musini, il pensionato di 88 anno trovato privo di vita ieri nella sua abitazione al primo piano in piazza Valsassina a Cagliari. L'uomo è stato aggredito e colpito, probabilmente, con un oggetto contundente. I carabinieri avrebbero già imboccato una pista che porta a una persona che abita nel quartiere.

Il cadavere del pensionato è stato scoperto nel tardo pomeriggio dai vigili del fuoco, chiamati da un amico dell'88enne che non riusciva a mettersi in contato con lui. I pompieri sono entrati da una porta-finestra lasciata socchiusa.

Una volta in casa anno trovato il cadavere del pensionato: era a terra in una pozza di sangue. Sul posto sono poi arrivati i carabinieri, il magistrato di turno Guido Pani che coordina le indagini e il medico legale Roberto Demontis. Nulla è stato toccato in casa fino all'arrivo degli specialisti del Ris.