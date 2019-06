Moto: Italia, Marquez pole e record

(ANSA) - SCARPERIA (FIRENZE), 1 GIU - Marc Marquez (Honda) ha conquistato la pole position nella classe MotoGP del Gran premio d'Italia all'autodromo del Mugello, facendo segnare anche il nuovo record della pista in qualifica girando in 1'45''519. Il campione in carica, sfruttando la scia di Andrea Dovizioso (Ducati) ha migliorato di ben 537 millesimi il record appena ottenuto questa mattina da Danilo Petrucci (Ducati) nel corso delle prove libere. Dietro di lui domani partiranno la Yamaha clienti di Fabio Quartararo e lo stesso Petrucci distanziati nell'ordine di 214 e 362 millesimi dal Marquez. Franco Morbidelli (Yamaha) aprirà la 2/a fila seguito da Jack Miller (Ducati) e Cal Crutchlow (Honda). le altre Ducati di Francesco Bagnaia e Andrea Dovizioso scatteranno rispettivamente dall'8/a e 9/a piazza. Domani alle 09,40 il via al warm up, poi alle 14,00 la partenza della gara.