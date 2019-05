Nucleare: Aiea, Iran rispetta i limiti

(ANSA-AP) - VIENNA, 31 MAG - Le riserve iraniane di materiali nucleari sono aumentate, ma rimangono nei limiti previsti dall'accordo del 2015. Lo ha certificato nel suo ultimo rapporto l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), dopo che, l'8 maggio, il presidente Hassan Rohani aveva annunciato che Teheran avrebbe incrementato le sue riserve in seguito all'uscita degli Stati Uniti dall'intesa. Al 26 maggio, secondo il rapporto, l'Iran aveva 125,2 tonnellate di acqua pesante, con un aumento di 0,4 tonnellate rispetto a febbraio ma pur sempre entro il limite di 130 tonnellate imposto dall'accordo di quattro anni fa. Per quanto riguarda l'uranio arricchito, al 20 maggio le scorte erano salite a 174,1 chilogrammi rispetto ai 163,8 di tre mesi prima, ma ben al di sotto del limite previsto di 300 chilogrammi.