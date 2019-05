De Rossi, mai agito come dice Repubblica

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - "Nell'articolo su La Repubblica di ieri a firma Bonini e Mensurati mi vengono attribuiti comportamenti mai avuti e frasi mai dette. Ritengo quanto scritto gravemente diffamatorio, darò mandato ai miei legali di chiedere un risarcimento da devolvere in beneficenza".Così in una dichiarazione all'ANSA Daniele De Rossi interviene sui veleni di Trigoria. "Esprimo tutta la mia indignazione per la distorta, se non addirittura falsa, ricostruzione di fatti ed episodi che mi riguardano. Scrivere che io, con professionisti che hanno dato il cuore per la maglia della Roma, abbia posto in essere quei "comportamenti" è ridicolo e spudoratamente falso.L'articolo che 'ricostruisce' così i motivi del mio allontanamento risulta ancor più grottesco se si pensa che la Roma mi ha offerto un ruolo dirigenziale rilevante vicino all'ad, onorandomi con una offerta che ho declinato per i motivi a tutti noti. Ultima cosa: non è la prima volta che vengono gettate ombre sulla Amicizia tra me e Francesco. Vi dico: impegnatevi di più....".