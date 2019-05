Afghanistan: kamikaze a Kabul, 6 morti

(ANSA) - BEIRUT, 31 MAG - Un attentato suicida compiuto a Kabul, in Afghanistan, ha ucciso oggi sei cadetti dell'esercito e ferito altre 16 persone nella parte occidentale della città.

Lo riferisce la tv panaraba al Jazeera con una scritta in sovrimpressione.

L'attacco compiuto all'uscita di un'accademia militare è stato rivendicato dall'Isis, secondo quanto riferisce l'emittente ma l'autenticità della rivendicazione non può essere verificata in maniera indipendente.