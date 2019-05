Usa,stretta su aborto anche in Louisiana

(ANSA) - WASHINGTON, 29 MAG - Il divieto di aborto al primo battito cardiaco del feto e' stato votato anche in Louisiana, dopo che la legge e' entrata in vigore giorni fa in Alabama.

Il provvedimento non prevede eccezioni, nemmeno nel caso di stupro o di incesto. I medici che praticheranno l'interruzione della gravidanza compiranno un reato rischiando fino a due anni di carcere.

La legge e' pronta ora per essere firmata dal governatore democratico John Bel Edwards.