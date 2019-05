Unhcr, 150 rifugiati da Tripoli a Roma

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - A causa dei violenti scontri e del deteriorarsi delle condizioni di sicurezza a Tripoli, 149 persone tra rifugiati e richiedenti asilo vulnerabili sono state evacuate e trasferite a Roma. Lo fa sapere l'Unhcr precisando che tra gli evacuati, provenienti da Eritrea, Somalia, Sudan ed Etiopia, ci sono 65 minori; 13 bambini hanno meno di un anno, e uno di loro ha appena due mesi. L'evacuazione - aggiunge l'Unhcr - è stata portata a termine in collaborazione con le autorità italiane e libiche. L'Agenzia lancia un appello a tutti gli Stati affinchè aumenti la disponibilità a prestare "ulteriori opportunità di evacuazione e corridoi umanitari per portare al sicuro i rifugiati detenuti in Libia", in quanto il loro numero aumenta molto più rapidamente di quello di coloro che vengono evacuati". Quasi 1.000 rifugiati e migranti sono stati evacuati o reinsediati nel 2019, mentre nel solo mese di maggio più di 1.200 persone sono state riportate indietro dalla Guardia Costiera libica dopo essere state soccorse in mare.