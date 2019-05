Messico, tir su bus turisti: 21 morti

(ANSA) - XALAPA (MESSICO), 30 MAG - Un autobus turistico e un semirimorchio si sono scontrati ieri su una strada di montagna nello stato messicano di Veracruz: l'autobus è rotolato e ha preso fuoco, uccidendo almeno 21 persone e ferendone altre 30.

Le autorità locali affermano che entrambi i veicoli erano diretti a ovest quando apparentemente si sono scontrati in una zona montuosa nota come Cumbres de Maltrata ed entrambi hanno preso fuoco. L'autobus si è girato su un fianco e il terreno ha bloccato le porte d'uscita.

Nella stesso luogo nell'aprile del 2006 un autobus che trasportava pellegrini religiosi precipitò dall'autostrada giù per un ripido burrone uccidendo 65 persone.