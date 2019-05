Cirio, spiace rinuncia Chiamparino

(ANSA) - TORINO, 30 MAG - "Sono sinceramente dispiaciuto perché in Piemonte abbiamo bisogno di lui e mi auguro che ci ripensi. Per progettare il futuro di questa Regione è indispensabile il contributo di tutti e l'esperienza di una persona come Sergio Chiamparino è fondamentale". Così il vincitore delle regionali piemontesi, l'azzurro Alberto Cirio, commenta la rinuncia al seggio del governatore uscente, che Chiamparino ha confermato oggi in un post su Fb.