Borsa: Tokyo, apertura in calo (-0,55%)

(ANSA) - TOKYO, 30 MAG - La Borsa di Tokyo inizia le contrattazioni col segno meno, in linea con la fase di correzione che si va manifestando a Wall Street e con la tecnologia al Nasdaq - in relazione al caso Huawei -, mentre non si intravede ancora una soluzione allo scontro commerciale tra i governi di Cina e Stati Uniti. Il Nikkei cede lo 0,55% a quota 20.888,31, perdendo 115 punti. Sul mercato dei cambi lo yen si va rivalutando sul dollaro a 109,50 e poco sotto quota 122 sull'euro.