Uffizi, nuove sale per pittura '500-600

(ANSA) - FIRENZE, 29 MAG - Nuovo allestimento agli Uffizi per la pittura del '500 e del primo '600, con 14 nuove sale, al primo piano della celebre Galleria, per i maestri veneti e fiorentini: si tratta di 105 dipinti, un terzo dei quali erano da tempo in deposito, ora esposti su oltre 1100 metri quadrati di arte. "Un'operazione gigantesca, è come un museo dentro il museo", afferma il direttore degli Uffizi Eike Schmidt che oggi l'ha presentata alla stampa.

Con il nuovo allestimento 'Venere di Urbino' di Tiziano ha una stanza appositamente dedicata, ritorna poi in Galleria, dopo quasi 10 anni di lontananza dagli occhi del pubblico, la monumentale 'Madonna del Popolo' di Federico Barocci; c'è una nuova sala tutta dedicata ai capolavori del naturalismo veneziano, altre per quelli del Tintoretto e del Veronese. I lavori che hanno portato al riallestimento delle 14 sale sono andati avanti per circa un anno. Aperta anche una finestra sull'Arno a ristabilire il contatto della Galleria con il suo contesto urbano.