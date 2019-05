Ue: Giorgetti, aprire un confronto

(ANSA) - ROMA, 29 MAG - "Il confronto con le istituzioni dell'Unione europea, in particolare con la Commissione, costituisce un momento di raccordo nel quale l'Italia non si limita a recepire indicazioni provenienti dall'Ue. Al contrario è l'occasione nella quale le priorità dell'agenda politica italiana vengono coordinate con quelle dell'Unione". Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza Giancarlo Giorgetti. "In questo senso il governo potrà aprire un confronto sulla congruità dei vincoli stabiliti rispetto alla situazione concreta", ha aggiunto.