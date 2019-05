Sesso e disabilità il tabù si infrange

(ANSA) - ROMA, 29 MAG - Anche in situazioni atipiche, quando il corpo è un ostacolo, uomini e donne sono in cammino verso una dimensione affettiva adulta: alla ricerca della felicità tra relazione, ricerca di affetto, amicizia e sessualità. Lo racconta la serie documentaria "Il corpo dell'amore", che rompe un vero tabù sul servizio pubblico affrontando un tema di attualità con grande delicatezza: su Rai3 dal 31 maggio alle 23.10 e presentata a viale Mazzini. Quattro piccoli film incentrati su protagonisti con disabilità motoria o cognitiva che affrontano le gioie e i dolori della libertà sessuale. La voce narrante di Enrica Bonaccorti. "Perché - come spiega il direttore di rete Stefano Coletta - una delle prime libertà che si perde quando si è disabili è la propria intimità". Alla presentazione anche i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio Vincenzo Zoccano, e Vincenzo Spadafora. Ogni episodio "sarà dedicato ad una vita.