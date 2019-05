Nuovo ponte ad Annone, posa completata

(ANSA) - LECCO, 29 MAG - L'Anas ha concluso oggi le attività di varo del ponte di Annone Brianza, in provincia di Lecco, di scavalco alla statale 36 'del Lago di Como e dello Spluga'. Il cavalcavia crollò il 28 ottobre del 2016 sotto il peso di un camion, provocando una vittima.

La struttura in acciaio è lunga 44 metri e pesa circa 250 tonnellate, sono state quindi utilizzate tre gru di grandi dimensioni in grado di sollevare e movimentare strutture molto pesanti. Il valore dei lavori di realizzazione del nuovo cavalcavia ammonta a circa 2 milioni di euro.

"La nuova infrastruttura - informa Anas - è costituita da un'unica campata in acciaio ad alta resistenza, con soletta in calcestruzzo armato, appoggiata sulla parte inferiore di due travi laterali in acciaio. Grazie a questa modalità costruttiva sarà possibile realizzare un nuovo cavalcavia che assicuri una luce libera maggiore rispetto alla precedente e pienamente conforme alle norme". Saranno necessari 30 giorni per realizzare la sede stradale e le piste ciclabili.