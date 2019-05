Grillo, Di Maio continui la battaglia

(ANSA) - ROMA, 29 MAG - "La diffusione di dichiarazioni che discutono della delusione scaturita dalle urne, come se fosse un calo delle vendite per una multinazionale, è un ferita per me.

Luigi non ha commesso un reato, non è esposto in uno scandalo di nessun genere. E' già eccessiva questa giostra di revisione della fiducia. Deve continuare la battaglia che stava combattendo prima." Lo scrive Beppe Grillo nel suo primo intervento, via blog, dopo la sconfitta alle Europee del M5S.