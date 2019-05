Turchia: 6/o anniversario Gezi Park

(ANSA) - ISTANBUL, 27 MAG - Sono cominciate in Turchia diverse iniziative per il 6/o anniversario delle manifestazioni di Gezi Park, iniziate nella notte tra il 27 e il 28 maggio del 2013 con l'opposizione di un piccolo gruppo di ambientalisti all'abbattimento degli alberi dell'area verde adiacente piazza Taksim, nel centro di Istanbul, e trasformatesi in pochi giorni nella più massiccia e duratura ondata di proteste della Turchia contemporanea con oltre 2 milioni di partecipanti.

Nel fine settimana, un festival è stato organizzato dalla piattaforma per la Solidarietà di Taksim nel parco di Abbasaga a Besiktas, luogo simbolo dei forum di discussione dei dimostranti contro il presidente Recep Tayyip Erdogan.

Tra i primi a commemorare l'anniversario di oggi anche il musicista Ferhat Tunc, che ha pubblicato un nuovo video della sua canzone 'Mamma, vienimi a trovare a giugno', in cui ricorda anche le 11 vittime durante le proteste.