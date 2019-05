Cremonini, tour per 20 anni carriera

(ANSA) - ROMA, 27 MAG - Cesare Cremonini festeggia 20 anni di carriera (iniziata con la pubblicazione nel maggio 1999 di "50 Special") e lo fa con 7 date negli stadi nell'estate dell'anno prossimo. Il tour partirà il 21 giugno 2020 da Lignano Sabbiadoro e si concluderà con un evento speciale il 18 luglio all'autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola.

"Chiuderemo con un grande concerto a Imola. Sarà un evento straordinario, nato dalla fortissima esigenza di creare uno show indimenticabile in Emilia-Romagna. Mi hanno proposto di celebrare tutto questo in un luogo speciale, nel cuore stesso della mia terra, l'Emilia, che è la mia vita, la mia seconda pelle e il mio Dna. L'autodromo è un luogo magico, reso iconico dalla storia della F1, dal ricordo commovente di Ayrton Senna, e per la musica, naturalmente da Vasco Rossi, che lo ha trasformato in tempio leggendario della musica". Le date: 21 giugno Lignano, 27 giugno Milano, 30 giugno Padova, 4 luglio Torino, 7 luglio Firenze, 10 luglio Roma, 14 luglio Bari, 18 luglio Imola.