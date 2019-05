'De Rossi mio fratello pure fuori campo'

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - "Abbiamo condiviso tantissimo con questa maglia e con questi colori. Cose belle e brutte, lui è mio fratello anche fuori dal campo". Francesco Totti saluta così Daniele De Rossi che stasera col Parma allo stadio Olimpico giocherà la sua ultima partita con la maglia della Roma. "Spero che i nostri figli possano fare lo stesso nostro percorso. E non intendo dal punto di vista calcistico, ma soprattutto dal punto di vista dell'amicizia - aggiunge l'ex numero 10 giallorosso nel corso di un video pubblicato sul sito ufficiale del club - Ogni volta che segnavo lui era sempre uno dei primi a esultare insieme a me saltandomi sulla schiena. Siamo riusciti a portare Roma anche sul tetto del Mondo con l'Italia". Nel corso di un approfondimento speciale dedicato al centrocampista su RomaTv Totti parla di De Rossi come di "un giocatore formidabile", ripercorrendo l'avvio della carriera del n.16. ''Ha avuto la sfortuna che ho giocato per tanti anni, ma per me era sempre capitano anche in campo, anche quando c'ero io''.