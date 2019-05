Scontro mortale tra auto a Forlimpopoli

(ANSA) - FORLIMPOPOLI (FORLÌ-CESENA), 25 MAG - Una donna di 63 anni, Fiorella Mazzoni, residente a Forlimpopoli è morta in un incidente stradale accaduto attorno alle due nella scorsa notte sulla circonvallazione di Forlimpopoli. La vettura con al volante la donna, una Fiat Panda, subito dopo essersi immessa da una strada laterale sulla circonvallazione, è stata violentemente tamponata da una Citroen D3 con a bordo due giovani ventenni cesenati che stavano facendo ritorno a casa.

Nell'urto, estremamente violento per la differente velocità delle due auto, la Panda è stata scaraventata a ruote all'aria nel fossato adiacente la sede stradale. Nulla da fare per la conducente: il personale del 118 non ha potuto fare altro che constatarne il decesso sul colpo. Ferite di lieve entità per i due giovani a bordo della Citroen.