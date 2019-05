Investita partorisce, aperta inchiesta

(ANSA) - TORINO, 25 MAG - La Procura di Torino ha aperto un fascicolo, a carico di ignoti, per l'incidente di giovedì scorso, ad Orbassano, dove un pirata della strada ha investito una 19enne all'ottavo mese di gravidanza. Lo si apprende da fonti vicine agli inquirenti. Il reato ipotizzato sarebbe lesioni stradali gravissime.

La donna, ora ricoverata in rianimazione all'ospedale Sant'Anna di Torino, era stata investita sulla provinciale 6 da un'auto che si era subito allontanata. Le condizioni della bambina, nata con un parto cesareo d'urgenza all'ospedale Cto di Torino, sono gravissime. Nel reparto di terapia intensiva neonatale diretta dal dottor Daniele Farina, dove è ricoverata, la piccola Sofia è stata oggi battezzata con rito ortodosso.

Accanto a lei i nonni, il papà e la mamma, che ha potuto vederla per la prima volta. Gli agenti della polizia municipale di Orbassano stanno svolgendo le indagini.