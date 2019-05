Demanio, 1.600 immobili sul mercato

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - Un lavoro certosino, fatto di attente ricognizioni, analisi e valutazioni. L'Agenzia del Demanio sta passando al setaccio gli immobili pubblici per contribuire al maxipiano di dismissioni che negli intenti del governo dovrebbe portare quest'anno nelle casse dello Stato 950 milioni di euro.

In tutto 1.600 beni saranno messi sul mercato: 400 rientreranno nella lista che il Mef inserirà in un decreto ad hoc previsto dalla legge di bilancio; altri 1.200, di minor valore ma comunque determinanti, saranno (e in parte già sono) oggetto di bandi di gara dell'Agenzia.

Il monitoraggio è partito a gennaio e da febbraio è stato composto un primo elenco: castelli; caserme; carceri; edifici costieri; caselli e piccole stazioni; stabilimenti industriali e militari dismessi, terreni agricoli ed edificabili, ex aeroporti. Ma anche edifici cielo-terra, appartamenti, garage, posti auto. Dall'inizio del 2019 il Demanio ha già messo sul mercato più di 450 beni in tutta Italia, per un valore d'asta totale di 14 milioni.