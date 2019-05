Stacca dito ad agente, verrà espulso

(ANSA) - TORINO, 24 MAG - Verrà espulso il nigeriano di 23 anni che, per non farsi foto segnalare, ha aggredito un poliziotto negli uffici della Questura di Torino staccandogli a morsi la prima falange dell'anulare. Per questo episodio, avvenuto martedì, il giudice ha convalidato l'arresto e disposto la misura cautelare della custodia in carcere.

Il 23enne, un richiedente asilo, è stato ascoltato dalla Commissione per il riconoscimento della protezione internazionale che ne ha respinto la richiesta.

Secondo quanto previsto dal Decreto sicurezza, l'uomo deve essere espulso dal territorio nazionale.