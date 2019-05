Orban: bene Salvini, alleanza possibile

(ANSA) - BERLINO, 24 MAG - "Salvini in Italia fa un buon lavoro e per questo non bisogna escludere un'alleanza dopo le elezioni": lo ha detto Viktor Orban in un'intervista a Bild in edicola oggi. Il premier ungherese dice di fare di tutto perché il Ppe vinca "ma dopo si aprirà un dibattito doloroso: non voglio che il Ppe leghi il suo destino con la sinistra" ha dichiarato il leader di Fidesz, la formazione populista di destra ungherese. Le proposte della sinistra sui migranti e sull'Europa sociale non sono in linea con i popolari, ha proseguito Orban.