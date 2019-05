Investita partorisce, la neonata è grave

(ANSA) - TORINO, 24 MAG - Rimangono molto gravi le condizioni di Sofia, la bimba nata ieri all'ospedale Cto di Torino con un cesareo d'urgenza dopo che la madre è stata investita, ad Orbassano, da un pirata della strada. La piccola ha subito un brutto trauma fetale ed è ricoverata in terapia intensiva neonatale al Sant'Anna. La prognosi è riservata.

La madre, Elena, sinti 19enne, ha riportato una frattura alla clavicola e un taglio al sopracciglio. Per precauzione è ancora ricoverata all'ospedale Cto, dove le verrà effettuata una tac.

In giornata verrà trasferita al Sant'Anna per stare vicina alla sua bimba.

La donna è stata travolta ieri pomeriggio sulla strada provinciale 6 di Orbassano da una macchina che poi è fuggita.

Gli agenti della polizia municipale stanno cercando di rintracciare l'automobilista.