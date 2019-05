Onu, Gb lasci isole Chagos entro 6 mesi

(ANSA) - ROMA, 23 MAG - La Gran Bretagna restituisca entro sei mesi a Mauritius le isole Chagos, un piccolo arcipelago nell'Oceano Indiano a sud delle Maldive dove ha sede fra l'altro una base americana: è quanto chiede una risoluzione approvata dalle Nazioni Unite, secondo quanto riferisce la Bbc citando fonti diplomatiche. La risoluzione, comunque non vincolante per il Regno Unito, è stata approvata dall'assemblea generale a New York con i voti di 116 Stati a favore e solo sei contrari.

Cinquantasei Stati, tra cui Francia e Germania, si sono astenuti. Il rappresentante di Mauritius ha ricordato di aver dovuto cedere quel territorio, ora britannico, nel 1965 in cambio dell' indipendenza del Paese e che per far posto alla base militare, la Gran Bretagna deportò tutti gli abitanti dell'arcipelago. Il foreign office, da parte sua, ha affermato di non riconoscere la sovranità di Mauritius sulle Chagos, ma si è detto disposto ad impegnarsi a restituirle "quando non saranno più necessarie a scopi di difesa".