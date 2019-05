In asilo abusivo bimbi non vaccinati

(ANSA) - CAGLIARI, 23 MAG - E saranno sentiti anche i genitori per capire le ragioni che li hanno spinti a portare lì i propri figli. Si attendono poi gli interrogatori dei gestori dell'asilo, un uomo di 38 anni e una donna di 54, nei confronti dei quali al momento è scattata una segnalazione amministrativa.

Ma le indagini dovranno chiarire se la scuola per l'infanzia sia stata aperta proprio per consentire ai genitori 'no vax' di portare i figli senza incorrere in sanzioni. Di sicuro la struttura non era a norma e difficilmente avrebbe avuto le autorizzazioni per essere un vero e proprio asilo. Sono state riscontrate carenze dal punto di vista igienico sanitario e della sicurezza: c'era un solo bagno, le prese elettriche prive delle placche di sicurezza, spazi ridotti e non attrezzati per i piccoli ospiti. La zona dormitorio, inoltre, era organizzata con materassi appoggiati direttamente sul pavimento.