"Da Tel Aviv con amore", Leonard Cohen

(ANSA) - NEW YORK, 23 MAG - Da Tel Aviv con amore. Firmato "Cohen". Tra il 5 e il 13 giugno Christie's metterà all'asta un archivio in gran parte inedito di 50 lettere inviate da Leonard Cohen alla sua musa più famosa, Marianne Ihlen, ispiratrice della canzone "So Long Marianne". Spedite dall'isola di Idra, da Montreal, New York, Tel Aviv e l'Avana e scritte negli anni centrali per la carriera di Cohen, le lettere contengono dettagli biografici ed emozioni forti: il filmato di una delle love story più appassionanti dell'epoca del "flower power", ma anche la trasformazione di un giovane uomo in un grande artista, il poeta di "Like a Bird on the Wire" che ha fatto da colonna sonora alla malinconia e alle speranze di generazioni. Inclusa nella vendita è la lettera (la stima e' tra 6.000 e 9.000 dollari) scritta da Tel Aviv nel settembre 1960 all'inizio della relazione. Cohen proclama: "E' difficile scriverti. Il rumore del mare è troppo forte, la spiaggia troppo affollata e tu sei troppo nel mio cuore per trovare le parole".