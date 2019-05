Siria, 'regime non usato armi chimiche'

(ANSAmed) - BEIRUT, 22 MAG - L'Osservatorio siriano per i diritti umani smentisce che il governo siriano abbia fatto uso nelle ultime 48 ore di armi chimiche nel nord-ovest del paese.

L'organizzazione umanitaria siriana, basata in Gran Bretagna ma che si avvale da anni di una fitta rete di fonti sul terreno. Nelle ultime ore gli Stati Uniti sono tornati a minacciare il governo siriano di rappresaglie in caso che si rivelassero fondate le denunce dell'uso di armi chimiche.