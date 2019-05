Casaleggio, limite 2 mandati intoccabile

(ANSA) - PARIGI, 22 MAG - "Il limite di un massimo di due mandati resta intoccabile. Noi abbiamo sempre detto che la politica non è un mestiere". Lo dice Davide Casaleggio in un'intervista a Le Monde, che dedica oggi due pagine a lui e alla figura del padre Gianroberto.

Il lungo articolo ripercorre la storia dei Casaleggio, l'incontro con Beppe Grillo e - come illustra il titolo - "l'invenzione di un populismo 2.0".