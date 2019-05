Traffico droga Lazio-Calabria,18 arresti

(ANSA) - ROMA, 21 MAG - La Guardia di Finanza di Roma sta eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 18 persone appartenenti a un'organizzazione criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti, con base nel quartiere romano di Montespaccato. Nel corso delle indagini, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia, le Fiamme Gialle hanno arrestato in flagranza 7 soggetti tra corrieri e fiancheggiatori e sequestrato, complessivamente, oltre 100 chili di cocaina, circa 143 chili di hashish, un laboratorio clandestino, nonché un vero e proprio "arsenale" in cui hanno rinvenuto 20 armi da fuoco, 6 kg di esplosivo e 5 detonatori.