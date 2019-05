Tar annulla esclusione Riace da Sprar

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 21 MAG - Il Tar della Calabria sezione di Reggio Calabria, accogliendo il ricorso del Comune, ha annullato il provvedimento del Ministero dell'Interno che aveva escluso Riace dallo Sprar, il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati. La decisione si fonda essenzialmente sulla circostanza, evidenziata dalla difesa del Comune, che a Riace sia stato autorizzato il finanziamento per il triennio "2017-2019, in prosecuzione del triennio precedente senza avere comminato penalità, e dall'altro, quasi contestualmente, ha assunto un atto che fonda le penalità e, dunque, la revoca su criticità afferenti al precedente triennio". "Il Collegio - scrivono i giudici - reputa che la contraddittorietà tra la prosecuzione autorizzata a dicembre e la successiva nota di gennaio sia manifesta. L'autorizzazione alla prosecuzione può trovare spiegazione solo con 'la massima benevolenza dell'Amministrazione' nonostante il riscontrato caos gestionale ed operativo, che emerge con chiarezza dagli atti di causa".