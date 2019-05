May, in Parlamento un nuovo accordo

(ANSA) - LONDRA, 21 MAG - E' "un nuovo accordo" sulla Brexit il testo della legge attuativa che Theresa May presenterà al Parlamento britannico a inizio giugno come estremo tentativo per rompere lo stallo sulla ratifica. Lo ha detto la stessa premier Tory illustrando oggi in un discorso pubblico a Londra le aperture inserire dal governo su alcune istanze dell'opposizione laburista: dall'ampliamento (sia pur per ora provvisorio) dei tempi di un legame doganale con l'Ue, al mantenimento degli standard europei di tutela dei lavoratori e dell'ambiente. May resta contraria a un secondo referendum sulla Brexit, ma apre alla possibilità della Camera dei Comuni di votare su un emendamento che lo chieda nell'ambito dell'approvazione della legge quadro sull'uscita dall'Ue che presenterà a Westminster a inizio giugno. La premier Tory lo ha detto in un discorso a Londra.