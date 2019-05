Iran: Zarif, non negoziamo con Trump

(ANSA) - WASHINGTON, 21 MAG - "L'Iran non negozierà mai con il presidente Trump, fino a che gli Stati Uniti non mostreranno rispetto onorando gli impegni presi con l'accordo sul nucleare": lo afferma in una intervista alla Cnn il ministro degli esteri iraniano Javad Zarif, uno dei principali artefici della storica intesa raggiunta nel 2015 con l'amministrazione Obama e le altre potenze mondiali. Zarif accusa quindi Donald Trump di "giocare una partita molo pericolosa" rafforzando la presenza militare Usa nella regione mediorientale.