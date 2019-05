Fiorello, farò vero varietà per RaiPlay

(ANSA) - ROMA, 21 MAG - "L'idea del progetto per la Rai è di fare qualcosa per RaiPlay, perché in questo momento chi la guarda? Solo Salini... I contenuti saranno le esperienze degli ultimi anni tutte insieme. Quindi leggerò giornali, farò interviste. E' il vero varietà. Abbiamo già scelto la location ma non posso dirvela. Lasciate stare i guadagni e concentratevi sul prodotto che consenta di rilanciare la piattaforma. Sono una specie di testimonial di RaiPlay". Così Fiorello in un video su Instagram in merito al progetto con la Rai.