Cargo delle armi ha lasciato Genova

(ANSA) - GENOVA, 21 MAG - "La nave Bahri Yanbu è partita ieri sera alle 22.30 dopo aver terminato le operazioni di carico. E' in navigazione all'altezza della Sardegna ed è diretta nel prossimo porto di destinazione che è Alessandria d'Egitto". Lo ha detto l'ammiraglio Nicola Carlone, comandante della Guardia costiera ligure. A Genova è rimasto, chiuso nel magazzino di un terminal, il generatore elettrico che il cargo saudita non ha caricato. "Alcune attrezzature considerate dual use - spiega Carlone - sono state messe da parte e questo entrerà nella sfera delle valutazioni doganali, quindi di altri organismi, non nostre".