Aretha Franklin, spuntano tre testamenti

(ANSA) - NEW YORK, 21 MAG - A meno di un anno dalla sua morte, tre testamenti scritti a mano sono stati trovati nella casa a Detroit di Aretha Franklin. Due datati 2010 erano in un armadio chiuso a chiave, l'altro, datato 2014, era nascosto sotto i cuscini di un divano nel salotto.

Secondo il legale della Regina del Soul, i documenti sono difficili da decifrare ma sembra che abbia lasciato tutti i suoi beni alla famiglia. Non è ancora chiaro se i tre testamenti siano legalmente validi.