Ardant, Bella Epoque pensando a Marcello

(ANSA) - CANNES, 21 MAG - "Ho pensato a Marcello Mastroianni al suo modo di essere, il personaggio che interpreta Daniel Auteuil me lo ricordava tanto, mi e' piaciuto pensare fosse ispirato a lui e anche per questo ho accettato il film, pensando ad un omaggio sentimentale a Marcello": e' una Fanny Ardant, afona e bellissima anche con i segni dell'età quella che racconta La Belle Epoque di Nicolas Bedos, il film francese fuori concorso che ha avuto accoglienza trionfale, divertendo ed emozionando la platea ed una montée des marches all'insegna dello star system francese con Marion Cotillard, Jean Dujardin tra gli altri. La commedia più sorprendente di Cannes 2019 è stata acquisita da I Wonder da Pathé Films già prima dell'inizio del mercato e uscirà in sala in autunno. Fanny Ardant interpreta Marianne, donna di successo, vitale, piena di occasioni mondane.

Ha un amante, forse non il solo e nonostante l'età ha intenzione di vivere pienamente la sua vita. Il marito Victor, Daniel Auteuil, sembra il suo opposto, trasandato.