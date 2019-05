Giudici amministrativi incontrano scuole

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - I giudici amministrativi, nell'ambito del progetto sull'educazione alla legalità, promosso con il Ministero dell'Istruzione incontreranno gli studenti a Palazzo Spada, per rispondere all'appello del Presidente della Repubblica per la piena attuazione dei principi fondamentali della nostra Costituzione. La manifestazione, che quest'anno è dedicata a "Libertà, Solidarietà, Giustizia", si aprirà alle 9.30 col concerto della banda dell'Arma dei Carabinieri, le letture in tema dell'attrice Tosca d'Aquino e sarà condotta dal giornalista Gianni Bianco. Dopo i saluti istituzionali del Presidente del Consiglio di Stato Filippo Patroni Griffi e la lettera di Papa Francesco seguiranno le testimonianze: del Presidente di Sezione del Consiglio di Stato Francesco Caringella, del Presidente di Sezione della Corte di Cassazione Giacomo Travaglino, dell'oncologa del Regina Elena Antonella Savarese, del Tenente Colonnello Claudio Montesi e di uno studente in collegamento dal Tar di Catanzaro, sede coinvolta nel progetto.